Будьте осторожны при покупке солнцезащитного крема – ВИДЕО

2017-06-29 11:24 | www.oxu.az | 3

С наступлением летнего сезона все большей популярностью начинают пользоваться солнцезащитные средства, в том числе специальные крема. Однако использование сомнительных кремов от неизвестных производителей может таить не меньшую опасность, чем солнечные лучи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, специалисты советуют при покупке кремов от солнца обращать внимание на их состав, тип и цвет кожи, возраст.

Также отмечается, что стоимость оригинального крема составляет примерно 5-30 манатов. Крем дешевле 5 манатов – подделка.

Представляем более подробный видеоматериал Xezerxeber на эту тему.

Э.А.