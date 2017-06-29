BBC Travel опубликовало репортаж о Баку – ФОТО

2017-06-29 11:30 | www.oxu.az | 3

Британское издание Би-би-си в своем разделе Travel («Путешествие») опубликовало фоторепортаж о Баку и достопримечательностях Абшерона.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в репортаже особое внимание уделяется грязевым вулканам. Отмечается, что в Азербайджане сосредоточено 400 из 1000 грязевых вулканов мира.

Кроме того, репортаж рассказывает о памятниках истории, таких как Гобустан, Ичеришехер, Атешгях, Янардаг.

Также, авторы репортажа рассказывают о мерах, проводимых для привлечения туристов в Азербайджан.

Н.О.