Канадский снайпер-рекордсмен предотвратил массовую атаку боевиков в Ираке

2017-06-29 11:15 | www.trend.az | 3

Канадский снайпер-рекордсмен, нейтрализовавший боевика с расстояния 3 тысячи 450 метров, смог предотвратить нападение на вооруженные силы и спасти жизни военным, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Global News.

Ранее сообщалось, что снайпер канадских сил специального назначения в Ираке побил мировой рекорд, попав с большого расстояния в боевика террористической организации "Исламское государство"* из снайперской винтовки McMillan TAC-50. Выстрел был произведен из высотного здания.

Как сообщил заместитель командующего канадским спецназом бригадный генерал Питер Доу, боевики готовились совершить атаку на иракское военное подразделение, когда был произведен выстрел. После выстрела боевики разбежались в поисках укрытия, тем самым атака была предотвращена.

"Таким образом наша команда смогла поучаствовать … и предупредила массовую атаку. Поэтому это важное достижение", — заявил канадский военный.

Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, установленный рекорд должен быть отмечен в качестве примера военного превосходства, добавив, что миссия канадских военных в Ираке не является боевой. По словам Доу, снайпер действовал в рамках миссии, установленной правительством, которая разрешает открывать огонь для защиты дружественных сил в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что предыдущий мировой рекорд принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, поразившему боевика "Талибан"* с расстояния, 2,475 километра в 2009 году.