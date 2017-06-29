Я влюбилась в Баку - "Русская Анджелина Джоли" (ФОТО)

2017-06-29 11:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известная модель из Перми (Россия) Галинка Миргаева, которую называют "русской Анджелиной Джоли" посетила столицу Азербайджана, сообщает Trend Life. Фотографиями, сделанными в Баку, модель поделилась на своей странице в Instagram.

Общаясь с подписчиками в социальной сети Миргаева спрашивала совета, какие достопримечательности и памятные места в Баку ей стоит посетить.

"Ребята, мне как обычно, нужна ваша помощь. У нас осталось ещё пару дней и хотелось бы узнать о вашем городе больше. Какие достопримечательности посоветуете посетить в Баку?", - написала она.

Отметим, что в ходе визита Галинка Миргаева посетила Гран-при Азербайджана Формулы 1, вечеринку в Billionaire Club в Баку, совершила прогулку по городу, побывала в Ичеришехер.

"Я влюбилась в Баку. Не хочу отсюда уезжать", - подписала одну из фотографий модель.

(Автор: Джани Бабаева)