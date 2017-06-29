Турция проинформировала Россию о новой военной операции в Сирии - СМИ

2017-06-29 11:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция проинформировала Россию о возможности проведения новой военной операции в Сирии, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Согласно сообщению, за последние 10 дней между Генштабами Турции и России было проведено девять телефонных разговоров относительно начала новой военной операции в Сирии.

«Турецкий и российский генштабы договорились о том, что в случае начала новой военной операции турецких ВС в сирийском городе Африн, российский военный контингент должен будет передислоцироваться в другой город», - пишут СМИ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара готова провести еще одну военную операцию на севере Сирии, против YPG и PYD если возникнет угроза турецким границам.

Готовится ли Турция открыть новый фронт на территории Сирии? Начиная с 21 июня этого года Турция начала стягивать военную технику на границу с Сирией.

Сообщается, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

ВС Турции 24 августа прошлого года при поддержке самолетов коалиции приступили к операции по освобождению сирийского города Джараблус от боевиков организации «Исламское государство». Операция получила название "Щит Евфрата".

В рамках операции были поставлены цели, очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГ. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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