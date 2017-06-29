Правительство Азербайджана прилагает значительные усилия для борьбы с трафикингом - Госдеп США

2017-06-29 11:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана прилагает значительные усилия для борьбы с трафикингом (торговлей людьми), говорится в докладе Госдепартамента США по борьбе с торговлей людьми за 2017 год, в котором оценивается ситуация в 188 странах мира.

Правительство Азербайджана продемонстрировало растущие усилия по сравнению с предыдущим отчетным периодом, говорится в отчете.

В докладе отмечается, что правительство Азербайджана продемонстрировало активизацию усилий в сфере противодействия торговле людьми путем правового преследования и осуждения большего числа торговцев людьми и выявления большего числа жертв трафикинга. Правительство страны увеличило финансирование на защиту жертв данных преступлений и убежища для них.

«Торговцы людьми все чаще используют интернет для нахождения жертв своих преступлений», - говорится в отчете.

Азербайджану рекомендовано в отчете активно расследовать и преследовать в судебном порядке виновных в трафикинге, осуждать и наказывать торговцев людьми, в частности расследовать ситуации с внутренней торговлей людьми и принудительным трудом.

(Автор: Эльмира Таривердиева)