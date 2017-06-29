Статистика дорожных аварий во время праздников

2017-06-29 11:37 | www.oxu.az | 3

За пять нерабочих дней во время праздника Рамазан в Азербайджане 14 человек погибли в дорожных авариях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, 28 июня на азербайджанских дорогах произошло 16 ДТП. В результате погибли 4 человека, 21 был ранен.

Днем ранее, 27 июня, произошло 12 аварий, которые унесли жизни 3 человек, 13 были ранены.

Всего за праздничные дни произошло 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 14 человек, 79 были ранены.

Э.А.

