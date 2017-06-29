Рейтинг сильнейших армий мира

2017-06-29 11:44 | www.oxu.az | 3

Международный аналитический центр Global Firepower опубликовал рейтинг «Военной мощи стран мира — 2017», составленный на основании анализа более 50 показателей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Minval.az, в списке среди 131 страны мира Азербайджан занял 59-ое место, Грузия – 80-ое, а Армения расположилась на 95-ой строке рейтинга.

Согласно индексу, лидером среди стран мира по военной мощи продолжает оставаться США. Россия в рейтинге занимает второе место, а Китай — третье. В десятку сильнейших также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония и Турция.

При составлении Глобального индекса военной мощи (Global Firepower Index) среди прочих учитываются такие показатели, как число лиц, пригодных к военной службе, объем государственных затрат на армию, мощность военно-воздушных, морских сил.

Н.О.

