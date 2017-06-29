Иран опроверг обвинения США в связи с докладом о торговле людьми

2017-06-29 11:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми назвал утверждения, содержащиеся в докладе Госдепа США о торговле людьми, необоснованными, заявив, что правительство США не обладает необходимой компетентностью и легитимностью для подготовки таких докладов о других странах, сообщает агентство IRNA.

По его словам, такие доклады носят односторонний и пристрастный характер и составлены на основе политических и двойных стандартахов с целью испортить образ Ирана. Он отметил, что, необоснованные утверждения МИД США в адрес Ирана сделаны тогда, когда Исламская Республика Иран на основе исламских принципов, имеет одну из самых продвинутых конституций, поддерживающих человеческое достоинство, а парламент страны принял закон о борьбе с торговлей людьми.

(Автор: Эльмира Таривердиева )