Временно вводится новый режим работы консульского отдела посольства Румынии в Азербайджане

2017-06-29 11:50 | www.apa.az | 3

С 3 по 11 августа консульский отдел посольства Румынии в Азербайджане будет работать в сокращенном режиме.

Как сообщает АПА со ссылкой на посольство, в этот период будут выдаваться только визы и срочные документы.

Другие консульские услуги (документы в связи с гражданством, нотариальные документы, получение документов и паспортов из Румынии) будут оказывать консульский отдел посольства Румынии в Тбилиси или генконсульство Румынии в Стамбуле.

Посольство будет предоставлять консульские услуги и защиту гражданам Румынии в Азербайджане.