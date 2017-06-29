Завтра пройдет последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

2017-06-29 11:50 | www.oxu.az | 3

Завтра будет проведено последнее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в повестку заседания включено 16 вопросов.

На заседании будут вынесены на обсуждение законопроекты «О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» (во 2 чтении) и «О страховании по безработице» (во 2 чтении).

Кроме того, будут рассмотрены дополнения в законы «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год», «Об исполнении», «О предотвращении бытового насилия», «О рекламе», «О государственной пошлине», «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики», Водный кодекс, Миграционный кодекс и др.

Н.О.

