Схвативший соперника за майку футболист проехал по полю несколько метров – ВИДЕО

2017-06-29 11:58 | www.oxu.az | 3

Полузащитник норвежского «Саннефьорда» Пау Висенте проехал по полю несколько метров, держась за футболку оппонента из «Тромсе» Томаса Ульсена.

Как передает Oxu.Az, видео эпизода размещено на канале Sportdude в YouTube.

Инцидент произошел в матче 14-го тура чемпионата страны по футболу. Висенте, пытаясь сфолить, потерял равновесие, но его соперник остановился не сразу. Выдержала и экипировка — футболка не порвалась.

Н.О.