Схвативший соперника за майку футболист проехал по полю несколько метров – ВИДЕО
2017-06-29 11:58 | www.oxu.az | 3
Полузащитник норвежского «Саннефьорда» Пау Висенте проехал по полю несколько метров, держась за футболку оппонента из «Тромсе» Томаса Ульсена.
Как передает Oxu.Az, видео эпизода размещено на канале Sportdude в YouTube.
Инцидент произошел в матче 14-го тура чемпионата страны по футболу. Висенте, пытаясь сфолить, потерял равновесие, но его соперник остановился не сразу. Выдержала и экипировка — футболка не порвалась.
Н.О.