Салим Муслимов: Сумму пособия при увольнении намечается повысить

2017-06-29 12:06 | www.oxu.az | 6

«Потенциал Службы государственной инспекции труда повысится».

Как передает Oxu.Az, об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

Он отметил, что вопрос неофициальной занятости относится не только к министерству:

«Президент Ильхам Алиев, учитывая необходимость общего регулирования и координации в этом направлении со стороны различных органов, создал комиссию во главе с вице-премьером. Министерство труда и социальной защиты населения вошло в эту комиссию в качестве регулятора трудового рынка».

Министр заявил, что изменения должны вступить в силу с 1 января 2018 года после принятия закона «О страховании от безработицы»:

«Согласно изменениям, сумма пособия при увольнении будет увеличена от размера одной среднемесячной заработной платы до двух».

Председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хады Реджебли заявил, что несмотря на принятие нормативных правовых актов в этом направлении, некоторые предприятия занижают зарплату работников.

По его словам, изменения в Трудовой кодекс призваны усилить надзор над рынком труда, еще больше повысить правовую ответственность работодателя.

Э.А.

