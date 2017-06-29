Saxo Bank: Следующий финансовый кризис будет быстро ликвидирован

2017-06-29 12:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Комментарии Марио Драги, главы Европейского центрального банка, на форуме ЕЦБ в Португалии стали поводом для покупки и резкого роста евро, при этом и евро/доллар, и евро/йена достигли новых циклических максимумов (евро/фунт сделал то же самое этим утром), сказал Trend в четверг главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

"На самом деле, ничего существенного Драги не сказал, лишь отметив влияние энергоносителей и других факторов, а также тот факт, что, в конечном счете, это влияние начнет угасать, а ему на смену придут инфляционные процессы. Про политику он практически ничего не сказал, но намекнул на то, что ситуация развивается в нужном направлении, а также подчеркнул потребность в сохранении единой Европы в условиях политического давления в начале года – этого оказалось достаточно для того, чтобы спровоцировать рост ожиданий по ставке на конец 2018 года на пять-шесть базисных пунктов, а надежд на сворачивание стимулов", - сказал Харди.

Харди отметил, что цитатой года – по крайней мере, так это было представлено – стало высказывание главы ФРС Джанет Йеллен о том, что она не предвидит новый финансовый кризис "на нашем веку".

"По правде сказать, то, что сказала Йеллен на самом деле, выглядит менее убедительно – "возможно это слишком смелое заявление, но я на самом деле думаю, что мы сейчас находимся в относительной безопасности, и я надеюсь, что это произойдет не на нашем веку". Однако, когда наступит следующий финансовый кризис – возможно, в ближайшие один-три года – его тут же ликвидируют: Федрезерв занимается надуванием пузырей уже давно, с тех пор, как его возглавлял Гринспен", - считает эксперт Saxo Bank.

Он напомнил, что в Японии премьер-министр Синзо Абэ оказался замешанным в политическом скандале, его обвиняют в кумовстве.

"Скорее всего, он снова попытается отделаться от повышения налога на продажи и от обещания по сбалансированию бюджета. Вместо этого Абэ попытается реализовать свою давнюю мечту – конституционную реформу. Интересно, как Б20 оценит комментарии Абэ по бюджету и политике Банка Японии в контексте укрепления японской экономики. Будет ли регулятор вынужден отказаться от QE с тагетированной доходностью по дипломатическим соображениям? Как только он отступится от своей текущей политики, иена начнет стремительное и безудержное ралли", - сказал Харди.

Эксперт отметил, что самое высокое недельное закрытие с начала 2015 года евро/доллар отметила в районе 1.1450, и сейчас пара приближается к этой зоне. Вряд ли ожидания по ставкам в Европе вырастут еще выше без поддержки со стороны усиления инфляции на протяжении нескольких месяцев подряд, и ослабления американской макростатистики.

Пока 1,1300 является новой поддержкой, важной для дальнейшего роста.

По мнению эксперта, доллар нельзя назвать аутсайдером среди прочих валют, поскольку тенденция к бегству от рисков неизбежно приводит к ухудшению показателей менее ликвидных валют по сравнению с долларом с его неисчерпаемым потенциалом ликвидности. "Однако очередной неверный шаг республиканцев и решение отложить голосование по реформе здравоохранения способствовали поддержанию "торгов на теме Трампа" в режиме глубокой заморозки и, видимо, оказали сейчас некоторое давление на доллар", - сказал Харди.

Что касается евро, то, как отметил эксперт, выступление Драги оказало поддержку евро, однако относительно скромные масштабы движения показателей доходности пока предполагают низкую вероятность того, что валюте удастся сохранить импульс столь же сильный, как тот, что наблюдался накануне. "ЕЦБ весьма далек от фактических шагов по изменению политики, а единство и сплоченность в рядах регулятора подвергнутся серьезной проверке на прочность, когда Германии придется открыть свой баланс всей Европе после выборов, которые пройдут в стране в сентябре", - сказал эксперт.

Как считает Харди, иена остается чрезвычайно ослабленной. "Возможно, мы все еще находимся на рубеже переломного момента. Даже, несмотря на то, что Банк Японии подает сигналы об изменении режима покупок активов (отказавшись от эксплицитно обозначенных целевых уровней покупок), до тех пор, пока регулятор будет поддерживать контроль за кривой доходности, рост показателей доходности будет обуславливать ослабление иены даже в условиях снижения интереса к риску", - сказал эксперт.

Говоря о фунте, эксперт отметил, что ему не удается противостоять напору евро, поскольку недавнее усиление "ястребиного" тона в высказываниях некоторых представителей Банка Англии не в силах нивелировать неопределенность, связанную с "Брекзитом".

"Евро/фунт готов к забегу, и чистый прорыв 0.8850 сулит большой потенциал дальнейшего роста. Пара фунт/доллар также пробилась этим утром выше области сопротивления 1.2800 – посмотрим, удастся ли ей завершить дневные торги на достигнутых уровнях, чтобы закрепить статус прорыва", - сказал Харди.

(Автор: Максим Цурков)