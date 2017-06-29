Родительский контроль Kaspersky Safe Kids локализуется на азербайджанский язык

2017-06-29 12:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Программа родительский контроль Kaspersky Safe Kids компании "Лаборатория Касперского" локализуется на азербайджанский язык, сказал Trend источник на IT-рынке страны.

По словам собеседника агентства, в настоящее время, данное решение продвигается "Лабораторией Касперского" совместно с оператором мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom. Приложение полнофункционально для устройств работающих под управление операционных систем iOS и Android.

"В ближайшее время "Лаборатории Касперского" объявит о развитии планов дальнейшего сотрудничества с данным оператором", - сказал источник.

Продукт Kaspersky Safe Kids ограничивает доступ юных пользователей к нежелательным веб-страницам, позволяет контролировать, что ребенок делает в сети и сколько времени он в ней проводит. Программа также позволяет отслеживать звонки и SMS на смартфоне ребенка и определять его местонахождение благодаря функции геолокации.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev