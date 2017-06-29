Дети, которых не поступили в лицеи и гимназии, будут распределены по другим школам

2017-06-29 12:10 | www.apa.az | 3

«В некоторых школах завершился процесс приема. Родители предпочитают, чтобы их дети получали образование в лицеях и гимназиях. Они не выбирали обычные школы, я понимаю появившиеся в последствии беспокойства. Но к сожалению, этот процесс передан в распоряжение общества. Думаю, что дети, которые не смогли поступить в желаемые учебные заведения, будут распределены по другим школам».

Как сообщает АПА, об этом заявила глава Управления образования города Баку Махаббат Велиева, комментируя вопрос, смогут ли ученики, выбравшие лицеи и гимназии, однако не получившие положительный результат на экзамене, поступить в другие школы.

М.Велиева сказала, что результаты будут объявлены в ближайшие дни: «Пока обращений в связи с этим вопросом не поступало. Я хочу уверить общество, что все обращения будут тщательно рассмотрены и дети будут распределены по школам».