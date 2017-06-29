В Сумгаите задержан убийца 23-летнего бывшего заключенного

2017-06-29 12:15 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 27 июня в Сумгаите житель Астаринского района, ранее судимый Талех Бабазаде был доставлен в больницу с ножевым ранением, от которого он скончался.

В результате проведенных сотрудниками Сумгаитского РУП и Шамкирского РОП совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Гядабейского района Теймур Садыгов на почве конфликта ударил ножом Т. Бабазаде. Он был задержан на территории Шамкирского района.