В Баку трагически погибла бывшая участница конкурса Miss Lafarella Гюнель Мирзоева – ФОТО

2017-06-29 12:12 | www.oxu.az | 3

В Баку трагически погибла молодая девушка Гюнель Мирзоева, бывшая участница интернет-конкурса Miss Lafarella, который проводился при поддержке 1news.az. Информацию об этом сообщили знакомые Гюнель в социальной сети Facebook, передает Oxu.Az.

Как рассказала 1news.az одна из подруг девушки, она не умела плавать.

«Это был «дикий» пляж, куда люди в основном приезжают с дач. Там это и случилось. Они на мини яхте отплыли метров на 200, окунулись, а яхту унесло. Она вцепилась в кого-то, кто тоже толком не умел плавать, но тот человек каким-то образом смог спастись, сейчас говорят в больнице, его вытащили спасатели. А вот Гюнель уже исчезла на тот момент, и ее тело до сих пор не найдено. Поисковые работы ведутся, но пока тело найти не могут», - рассказала наша собеседница.

В то же время официальной информации о смерти девушки на данный момент от соответствующих органов не поступало.

«Я до сих пор не могу поверить, что это правда. Я не могу поверить в то, что тебя больше нет! Наша веселая, самая жизнерадостная девочка. Ты так любила жизнь, ты строила планы, ты всегда смеялась. Самая внимательная и отзывчивая, сумасшедшая Девочка! Сколько дней мы плачем и даже надеемся, что ты просто решила подшутить над нами и сейчас позвонишь и скажешь, что с тобой все в порядке... Ты недостойна такой смерти! Ты должна была жить и так же радоваться жизни. Не хочу верить!!! Пишу это, чтобы все за тебя молились, за твою добрейшую душу! Ты ушла от нас в такой месяц, в такой День... Не хочу говорить прощай, так как ты всегда будешь жить в моем сердце... Наша любимая Гюнелька», - пишет подруга девушки Наиля Султанова.

«Ну, как же так?!! Ну почему тебя не спасли, ну почему тебе не оказали помощь?!! Я не верю! Не хочу думать об этом! Боже, как жалко! Гюнелька вечно в нашей памяти», - написал пользователь соцсети Имран Дадашев.

Пользователи соцсети, знакомые Гюнель, как причину смерти указали утопление.

Следует отметить, что Гюнель Мирзоева в 2013 году была участницей интернет-конкурса Miss Lafarella - совместного проекта бренда Lafarella и информационного агентства 1news.az.

Еще тогда она в интервью 1news.az рассказала, что мечтает о семье и детях.

Про Гюнель известно не так много, только то, что она занималась благотворительностью и помогала тем, кто находился в трудной ситуации, увлекалась футболом.

«Я сама фитнес-тренер, и поэтому больше люблю легкую атлетику и не могу сказать, что так уж сильно люблю и хорошо разбираюсь в футболе. Однако все мое окружение помешано на футболе, и среди футболистов тоже немало друзей. Потому в отечественном футболе разбираюсь получше, знаю клубы и футболистов, играющих за эти команды. Болею за AZAL», - рассказывала она в в рамках одного из проектов Sportbox.az.

«Мне очень нравится Дэвид Бекхэм – он роскошный мужчина и супруга у него клевая, Виктория. Кстати, именно она вылепила из него звезду. Нет, он до Виктории был великолепным спортсменом, но в звезду он превратился после женитьбы.

Вы не можете представить, я не смогла удержаться от слез и плакала вместе с ним - когда он знаменитый футболист сыграл свой последний матч. Прощание получилось очень трогательным.

Открою еще один секрет: мы с друзьями между собой делаем ставки, несмотря на то, что они лучше меня знают футбол, но прогнозировать итог игры у меня получается лучше», - рассказывала тогда Гюнель.

Аллах рехмет элесин!

A.C.

