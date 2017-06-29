Главу Туркменистана наградили орденом Александра Невского

2017-06-29 12:11 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов награжден орденом Александра Невского, сообщает в четверг официальный портал правовой информации России.

29 июня туркменскому главе исполняется 60 лет. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным "за большой личный вклад в укрепление отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение безопасности в центральноазиатском регионе".

Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями. С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь".

В то же время российский Газпром - традиционный торговый партнер в 2016 году прекратил закупки туркменского газа. Между двумя странами подписано более 100 соглашений, охватывающих все сферы взаимодействия. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)