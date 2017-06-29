Цена барреля нефти марки Brent превысила $48 за баррель

2017-06-29 12:11 | www.trend.az | 3

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,05% - до $48,04 за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В последний раз котировки нефти были выше отметки в $48 за баррель 14 июня 2017 года.

Российская валюта слабо реагирует на динамику цен на нефть. Так, доллар на торгах Московской биржи по состоянию на 11:35 опустился на 0,14%, до 59,11 руб. Евро укрепился на 0,21%, до 67,53 руб.

Стоимость нефти растет уже седьмую сессию подряд после падения котировок к уровням ноября прошлого года.