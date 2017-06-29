Министр образования посетовал на малое количество патентов

2017-06-29 12:20 | www.oxu.az | 3

«Количество патентов, полученных профессорско-преподавательским составом университетов, находящихся в подчинении министерства образования, невелико по сравнению с другими странами».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров заявил во время выступления на семинаре.

По его словам, каждый год профессорско-преподавательский состав университетов, находящихся в подчинении министерства образования, издает более 600 учебников и учебных пособий, представляет новую продукцию и изобретения.

Министр отметил, что профессорско-преподавательский состав университетов, находящихся в подчинении министерства образования, в 2014 году получил 29 патентов, в 2015 – 33 патента, а в 2015 году – 54 патента:

«С одной стороны, за три года количество полученных патентов выросло почти вдвое, что является определенным достижением. Но с другой стороны, эта цифра все равно низкая по сравнению с другими странами. Причиной этого можно назвать то, что не все изобретения предоставляются для патентования».

Н.О.

