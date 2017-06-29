Bloomberg: Искусственный интеллект поднимет мировой ВВП на 16 трлн долларов

2017-06-29 12:27 | www.oxu.az | 3

Мировой ВВП вырастет на 15,7 трлн долларов и достигнет 90 трл долларов к 2030 году с помощью искусственного интеллекта.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад PwC.

Как стало известно, прирост в 6,6 трлн долларов будет связан с автоматизацией процессов производства и увеличением трудовых ресурсов с помощью искусственного интеллекта.

В свою очередь на привлечение 9,1 трлн долларов в мировой ВВП повлияет рост потребления персонализированных и качественных товаров.

«Мы видим будущее, в котором человек и машина вместе могут быть эффективнее, чем человек в одиночку», - заявила аналитик PwC Анан Рао.

Ранее сообщалось, что Стивен Хокинг предсказал смерть человечества от искусственного интеллекта.

Н.О.