Азербайджан выручил от экспорта второй партии золота и серебра свыше $20 млн.

2017-06-29 12:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ЗАО AzerGold продало на мировой бирже вторую партию золота и серебра, выручив 20, 905 миллиона долларов США (35,6 миллиона манатов) прибыли.

"72 золотосеребряных сплава, добытых ЗАО AzerGold на Човдарском горнорудном комплексе по переработке золотосодержащих руд в районе Дашкесан, были отправлены для очистки всемирно известной аффинажной компании в Швейцарии Argor-Heraeus", - говорится в сообщении AzerGold, распространенном в четверг.

Как отмечается в сообщении, аффинированное золото и серебро, проданное в результате на международной бирже, принесло миллионы прибыли ЗАО.

Общий вес экспортированных золотосеребряных сплавов составил 1283 килограммов, 16,3 тысячи унций общего объема пришлись на долю золота, 22,2 тысячи унции - на долю серебра. Вторая экспортная партия золота и серебра принесла прибыль в 20, 905 миллиона долларов США (35,6 миллиона манатов).

Первый экспорт золота и серебра ЗАО AzerGold осуществило в мае текущего года, реализовав 66 золотосеребряных сплавов, 16 тысячи унций из которых составило золото, 24 тысячи унции – серебро. Первая экспортная партия принесла стране доход в размере 20,118 миллиона долларов США (34,2 миллиона манатов).

До конца 2017 года планируется увеличить объем добываемого для экспорта в Човдарском горнодобывающем комплексе золота и серебра до 160 тысяч унций (70 тысяч унций золота, 90 тысяч унций серебра). Согласно подсчетам с учетом нынешних цен на драгметаллы, прибыль от реализации данного объема золота и серебра составит 85 миллионов долларов США (примерно 145 миллионов манатов).