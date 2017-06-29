Ильхам Алиев поздравил своего туркменского коллегу с юбилеем

2017-06-29 12:34 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с 60-летним юбилеем.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на turkmenistan.gov.tm, в письме президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Туркменистан связывают дружественные и добрососедские отношения:

«Верю, что по воле наших народов, которые разделяют общие моральные ценности, межгосударственный диалог между двумя странами будет ещё больше развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Туркменистана – мира и благополучия».

Н.О.