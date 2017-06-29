Президент США поздравил туркменского коллегу с Ораза байрамы

2017-06-29 12:29 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент США Дональд Трамп направил в адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова письмо с пожеланиями по случаю праздника Ораза байрамы, говорится в четверг в сообщении туркменского правительства.

Ораза-байрамы - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в священный месяц Рамадан.

Как подчеркивается в послании американского главы, отмечая этот праздник, "мы напоминаем себе о важности милосердия, сострадания и доброй воли".

Особо отмечается, что, пользуясь случаем, Соединённые Штаты Америки хотели бы вновь подтвердить свою приверженность этим общим для обеих стран ценностям, сказано в поздравлении.

Ранее сообщалось, что в Ашхабаде регулярно проводятся выставки американских компаний, сопровождаемые бизнес-форумом высокого уровня и деловыми переговорами.

Регулярную основу приобрели политические консультации. Налажено долгосрочное сотрудничество в таких сферах, как поставки сельхозтехники, модернизация технического парка гражданской авиации Туркменистана, импорт электроэнергетического оборудования. Белый Дом поддерживает региональные газопроводные проекты из Туркменистана, такие как ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Транскаспийский через Азербайджан и Турцию в Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов)