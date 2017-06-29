Ликвидирован круг на проспекте Строителей в Баку

2017-06-29 12:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ликвидирован круг перед Государственным комитетом статистики (Госкомстат) на проспекте Строителей в Баку, сообщил в четверг глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.

В этой связи движение автотранспортных средств в направлении улицы Аббасгулу Бакиханова по проспекту Строителей полностью остановлено. Движение транспорта направлено вправо на проспект Наримана Нариманова и далее от нового разворота на улице Абдуллы Шаига и вновь на проспект Строителей.

Автотранспорт, въезжающий на проспект Строителей в обратном направлении - с улиц Аббасгулу Бакиханова и Измир могут продолжать движение в прежнем порядке.

Строительные работы на данной территории в рамках предусмотренного проекта продолжаются.

По словам Анара Наджафли, круг был ликвидирован в рамках работ по реконструкции дорожной инфраструктуры на территории бывшей «Советской» в Ясамальском районе Баку согласно распоряжению главы государства.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)