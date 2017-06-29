Стоимость автомобилей известных азербайджанских певцов

2017-06-29 12:42 | www.oxu.az | 4

Oxu.Az со ссылкой на Report представляет список автомобилей азербайджанских исполнителей и их стоимость:

Народная артистка Айгюн Кязимова – Chevrolet Camaro. Ориентировочная цена 35-45 тысяч долларов США.

Заслуженная артистка Тунзаля Агаева – Volkswagen Touareg - 49-50 тысяч долларов, Mercedes Viano - 67-77 тысяч долларов.

Заслуженный артист Джаваншир Мамедов – Rolls Royce Phantom - 500 тыс.-1 млн долларов.

Севда Яхъяева – Mercedes Viano - 67-77 тыс. долларов.

Эльчин Джафаров – Mercedes CLS - 60-74 тыс. долларов.

Заслуженная артистка Айбениз Гашимова – Nissan Tida - 3-5 тыс. долларов.

Заслуженный артист Балоглан Ашрафов – Toyota Land Cruiser - 60-84 тыс. долларов.

Заслуженный артист Адалят Шукюров – Lexus ls600 Hybrid - 130-135 тыс. долларов.

Джаван Зейналлы – Chevrolet Cruze - 12-19 тыс. долларов.

Заслуженный артист Рашад Ильясов – Land Rover Discovery - 37-51 тыс. долларов.

Заслуженная артистка Эльза Сеидджахан – Grand Cherokee - 81 тыс. манатов.

Народная артистка Малейка Асадова – Maserati Quattroporte - 100-150 тыс. долларов.

Народная артистка Флора Керимова – Nissan (не знает, какая модель, сама не водит автомобиль).

Назенин - Lexus последней модели - 100-130 тыс. долларов.

Народный артист Самед Самедов - Lexus последней модели - 100-130 тыс. долларов.

Манаф Агаев – Lexus 2012 года выпуска - 50 тыс. долларов.

Народный артист Билал Алиев – Volkswagen Touareg - 49-50 тыс. долларов.

Сайяд Ализаде – Toyota Land Cruiser - 35-50 тыс. долларов.

Народные артисты Алим Гасымов, Назпери Досталиева, Мансум Ибрагимов отказались давать информацию о своих автомобилях.

Э.А.

