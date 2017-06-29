СМИД ОБСЕ обсудит урегулирование нагорно-карабахского конфликта

2017-06-29 12:49 | www.oxu.az | 3

«На неформальной министерской встрече ОБСЕ, запланированной на 11 июля в австрийском Мауэрбахе, будут обсуждены вопросы урегулирования конфликтов на пространстве организации в рамках существующих форматов».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также примет участие в этой встрече, организованной по инициативе действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Австрии Себастьяна Курца.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Н.О.