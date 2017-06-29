Министр обороны Катара посетит Анкару

2017-06-29 12:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр Обороны Катара Халид аль Аттия посетит Анкару 30 июня, говорится в сообщении министерство Обороны Турции, распространенном в четверг.

Сообщается также, что в рамках визита в Турцию аль Аттия встретится с министром обороны Турции, Фикри Ишыком.

О других деталях визита не сообщается.

Девятого июня текущего года вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Общее число турецких военнослужащих, которые в настоящее время находятся на территории Катара, составляет 113 человек.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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