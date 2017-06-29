В Азербайджане выросло число юношей, поступающих в магистратуру - министр

2017-06-29 12:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выросло число юношей, поступающих в магистратуру, сказал в четверг министр образования Микаил Джаббаров, выступая на международном семинаре на тему «Политика интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских институтах», совместно организованной Агентством по авторским правам, министерством образования, Госкомитетом по стандартизации, метрологии и патентам и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Министр подчеркнул, что их число значительно увеличилось в результате предоставления права на отсрочку от воинской службы.

По его словам, если в прошлом году число поступивших в магистратуру составляло менее 4 700 человек, то в этом году оно превысило шесть тысяч.

Джаббаров отметил, что большое значение имеет коммерциализация результатов научной деятельности университетов и НИИ.

«Важным фактором также является интернационализация деятельности университетов. У каждого образовательного учреждения должна быть правильно построенная политика интеллектуальной собственности», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)