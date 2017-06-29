На территории Азербайджана ожидаются дожди, грозы

2017-06-29 12:50 | www.apa.az | 3

30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно. Ночью и утром возможны дожди, грозы. Подует умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем – 29-34°, в Баку ночью – 21-23°, днем – 32-34° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем – 55-60%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 23-24°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26° тепла.

В районах Азербайджана возможны грозы, дожди. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 30-35°, в горах ночью 12-17°, днем 17-22° тепла.