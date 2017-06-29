Притоны под видом массажных салонов в Баку – СКРЫТАЯ СЪЕМКА

2017-06-29 12:54 | www.oxu.az | 5

Всем известно, что в столице действует множество притонов, «маскирующихся» под массажные салоны.

Как передает Oxu.Az, сотрудница сайта azerinfo.az зашла в один из салонов якобы устраиваться на работу.

Женщине объяснили, что ей надо будет встречаться с клиентами, что стоит 50 манатов в час. Можно сделать однозначный вывод, что женщины здесь подвергаются сексуальной эксплуатации.

Представляем вам данное видео:

Дж.И.