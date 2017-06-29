Дональд Трамп собрал 10 миллионов на новую предвыборную кампанию

2017-06-29 13:00 | www.oxu.az | 5

Дональд Трамп в своём отеле в Вашингтоне за закрытыми дверями провёл сбор средств на президентскую кампанию 2020 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, для участия во встрече необходимо было заплатить 35 тысяч долларов. Всего присутствовали 300 человек.

В отличие от Барака Обамы, Трамп не разрешил журналистам участвовать в церемонии. Несмотря на повышенную безопасность, президентский кортеж окружила толпа протестующих, которые скандировали в адрес Трампа: «Позор! Позор!».

Среди получателей средства два фонда — Trump Victory и Trump Make America Great Again Committee. Кроме того, в сборе денег приняли участие телевизионный комментатор Республиканской партии США Мика Мосбахер и финансист партии Брайан Баллард.

«Он собирает деньги для партии. Я думаю, что это нормально для любого президента», - прокомментировала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

Н.О.