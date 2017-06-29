Нефтяной терминал SOCAR в Грузии увеличит разгрузочные мощности

2017-06-29 12:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Черноморский нефтяной терминал азербайджанской госкомпании SOCAR в грузинском порту Кулеви планирует увеличить мощности по разгрузке мазута, говорится в сообщении, размещенном на сайте терминала.

Расширение будет произведено за счет реализации проекта, который позволит увеличить разгрузочные мощности эстакад № 3 и № 4 путем модернизации существующей системы разгрузки.

"Кроме того, будут установлены три котла, построены соответствующие трубопроводы и сооружения, высоковольтная трансформаторная подстанция, а также будет проведена проводка кабеля. После завершения проекта модернизации процесс приема и перевалки мазута (М-100) из Казахстана в зимний период будет осуществляться более плавно и своевременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой целью были рассмотрены предложения от разных компаний.

"Помимо поставки нового оборудования, подрядчик также будет контролировать строительные работы на площадке, осуществлять ввод в эксплуатацию, тестирование и запуск оборудования. Благодаря этим новым объектам Черноморский терминал получит лучшие продукты, а время разгрузки мазута значительно сократится. Это позволит выгружать почти девять тысяч тонн продукта в день, что значительно увеличит оборот на нефтяном терминале Кулеви", - говорится в сообщении.

Терминал в грузинском Кулеви был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года, перевалка нефтепродуктов началась в июне. Суммарная мощность терминала составляет 10 миллионов тонн нефтеналивных грузов в год, включая три миллиона тонн нефти, три миллиона тонн дизельного топлива, четыре миллиона тонн мазута. Общая вместимость резервуарного парка терминала составляет 402 тысячи кубических метров.

С терминала SOCAR в Кулеви в 2016 году были отгружены 152 танкера, что на 26,6 процента ниже показателя 2015 года (207 танкеров).

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov