Установлена вина водителя микроавтобуса в смерти 6 пассажиров

2017-06-29 13:04 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, председательствующий на процессе судья Новруз Керимов сказал, что потерпевшие все еще не наняли себе адвокатов.



Законные наследники потерпевших сказали, что хотят быть обеспечены на процессе адвокатами. Потерпевшие также выступили с гражданским иском. Потерпевший Эйнулла Мурадов потребовал 122 тысячи манатов в качестве возмещения материального и морального ущерба в связи со смертью его ребенка.



Затем суд объявил о начале следствия. Прокурор зачитал обвинительный акт.



Выразивший отношение к обвинению Н.Гусейнов признал себя виновным.



Н.Гусейнов в своих показаниях сказал: «У меня не было личной неприязни ни к одному из студентов. Я был им как дядя. Я согласен даже на смертную казнь. Это произошло по неосторожности. Я никогда не прощу себя. Меня всегда будет мучить совесть».



Намиг Гусейнов отметил, что во время происшествия он был в невменяемом состоянии: «Я как будто был во сне, ни о чем не думал. Когда один из студентов закричал, я очнулся и попытался свернуть. Потом произошла эта авария. Многие получили ранения. На то время умерла только одна студентка по имени Чинара».



Показания вызвали недовольство у потерпевших, и они сказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло по причине превышения скорости.



Отвечая на вопросы прокурора, Н.Гусейнов отметил, что до аварии у микроавтобуса не было технических неполадок.

На суде стало известно, что Н. Гусейнов управлял микроавтобусом без доверенности. Также было установлено, что Н. Гусейнов превышал нормы при перевозке пассажиров. Сообщается, что норма перевозки в микроавтобусе была 14 человек. В то время как Н. Гусенйнов перевез на микроавтобусе 27 пассажиров.

Затем потерпевшие задали вопросы обвиняемому лицу.

Законный наследник потерпевшего Хатира Насибова дала показания. Она сказала, что в день происшествия она отправила своего сына Ибрагима Насибова на учебу: «Я позвонила сыну и после происшествия. Но телефон был вне доступа. В больнице скрыли факт смерти моего сына. Я считаю, что Намига надо судить в последнюю очередь. Потому что до него к ответственности нужно привлечь соответствующие структуры, хозяина грузовика».

Отец другой потерпевшей Розы Мурадовой Эйнулла Мурадов отметил, что его дочь не хотела садиться в микроавтобус Ню Гусейнова: «Дочь сказала мне, что Намиг очень быстро водит. Но потом он сам попросил мою дочь, чтобы она ехала с ним. Я хочу, чтобы обвиняемому лицу было вынесено самое суровое наказание».

На процессе показания также дали и другие потерпевшие лица.

Процесс продолжится 4 июля.

Отметим, 9 марта этого года на территории Абшеронского района микроавтобус марки «Ford», за рулем которого находился житель города Сумгаит Намиг Гусейнов, врезался сзади в борт стоявшего на проезжей части грузового автомобиля «ЗИЛ», водителем которого является житель города Сумгаит Эльвин Шамистанлы.

В результате аварии погибли 6 пассажиров микроавтобуса, пострадавшие 21 человек были госпитализированы в больницы. Пассажирами были студенты Сумгаитского государственного университета.

По факту в следственном отделе дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана.