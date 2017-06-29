Rəqibin köynəyindən tutdu, meydan boyu süründü – VİDEO
2017-06-29 12:49 | www.oxu.az | 4
“Tromse” komandasının futbolçusu Tomas Ulsenin köynəyindən tutan Norveçin “Sannefyord” komandasının yarımmüdafiəçisi Pau Visente meydanda bir neçə metr sürünməli olub.
Oxu.Az xəbər verir ki, bu epizodun əks olunduğu video YouTube-da Sportdude kanalında yerləşdirilib.
Hadisə ölkənin futbol üzrə çempionatının 14-cü turunda baş verib. Müvazinətini itirən Visente rəqibindən tutub. Ulsenin forması davamlı çıxıb, belə ki, ondan tutan futbolçunun ağırlığına baxmayaraq, cırılmayıb.