Мать умершей после пластической операции модели сделала заявление

2017-06-29 13:10 | www.oxu.az | 3

Мать умершей после операции в Zəfəran Hospital 22-летней модели Лейлы Оруджевой прояснила многие неясные моменты вокруг смерти своей дочери.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Azxeber, Севиндж Оруджева заявила, что некоторые факты в связи со смертью Лейлы скрывают, но скоро они станут известны:

«Лейла была моделью и обладала потенциалом для достижения серьезных успехов в своем деле. Мы не раз ей говорили, что ей не нужны никакие операции, но она выработала у себя психологические комплексы.

Ей казалось, что у нее лишний жир. Она была у многих хирургов, но никто из них не взялся ее оперировать. Они говорили, что необходимости в операции нет, и оперировать нечего. Представьте, после операции доктор Мубариз (пластический хирург) позвонил нам и сказал: «Я же говорил этой девушке, что операция не нужна». Врач говорил девушке, что у нее нет жирового слоя, это просто комплексы».

По словам матери Лейлы, она не может понять, почему хирург Сирус Гочхани взялся за операцию на основе анализов, сделанных в другой клинике:

«Всем известно, что если больного должны оперировать, то у него предварительно берут анализы. Моей дочери в больнице не сделали никаких анализов. Были использованы лишь ответы анализов, сделанных в другой клинике. Всякий, кто мало-мальски разбирается в медицине, знает, что это недопустимо. С другой стороны, если девушка сама идет на операцию, почему никто не звонит и не сообщает ее родным? Важный момент также заключается в том, что в больнице нам не дали чек о проведении операции».

По словам матери, в Zəfəran Hospital вернули деньги за операцию:

«Я не смогла прикоснуться к этим деньгам. Интересно, зачем они вернули их. Хотят смыть свои грехи? Мы сделаем все, чтобы это дело получило правовую оценку».

Отметим, что обвиняемый в смерти девушки иранский врач Сирус Гочхани вчера сделал заявление, сказав, что не виновен в произошедшем и уже написал объяснительную в прокуратуре:

«Это хирургическая операция, и мы всегда должны быть готовы к таким событиям. К сожалению, в Азербайджане в подобных происшествиях обвиняют врачей».

А.Г.

