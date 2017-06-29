В Бакинском зоопарке начинается реконструкция

2017-06-29 13:17 | www.oxu.az | 3

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Бакинском зоопарке, который действует уже более 80 лет, будут проведены работы по реконструкции и восстановлению.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Фонде.

Отметим, что вчера Л.Алиева снова посетила Бакинский зоопарк, ознакомилась с ситуацией и планом предстоящих работ.

В рамках работ по ремонту и реконструкции планируется расширить территорию парка, превратить его в более удобное место для посетителей, улучшение условий содержания животных, а также строительство различных развлекательных объектов. В результате работ по реконструкции территория парка будет увеличена вдвое. Для того чтобы животные жили в условиях, наиболее близких к их ареалу обитания, а также для удобства посетителей в зоопарке будет создана более естественная среда, современный дизайн.

Специалисты международного уровня проведут тренинги для сотрудников зоопарка. Животные будут содержаться в условиях, соответствующих стандартам EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов). Клетки (вольеры) будут сделаны с учетом специфических нужд каждого вида животных. Их площадь будет расширена.

Зоопарк станет учебным, исследовательским центром, в котором все целевые группы общества смогут получить информацию о животных и естественной экосистеме, в частности о редкой природе Азербайджана. В деятельности зоопарка особое внимание будет уделено реализации программ, направленных на повышение знаний детей и молодежи о природе и ее защите. Также в зоопарке для детей будет функционировать любимый уголок домашних животных (pet farm) и дом для бабочек. Предполагается строительство специальной карантинной зоны и реабилитационного центра для раненых и больных животных.

В то же время для повышения эффективности деятельности зоологического парка и усовершенствования связей с общественностью будет создана новая интернет страница.

Э.А.

