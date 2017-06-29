"Невеста мугамов" на сцене Международного центра мугама (ФОТО)

2017-06-29 13:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел пятый вечер в рамках крупного проекта “Muğam axşamları” (Вечера мугама) под названием "Баяты-Шираз", сообщает Trend Life.

В рамках проекта с 16 мая до 30 июня представлена серия концертов, посвященных азербайджанским ладам мугама: Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн. Проект организован Международным центром мугама при содействии телеканала Mədəniyyət (Культура) и Азербайджанского радио.

В концертной программе приняли участие ханенде Мурад Кенгерли, Рамиг Байрамов и Нисбат Садраева, которые выступили в сопровождении Ансамбля народных инструментов: Кямал Нуриев (тар), Эльнур Салахов (кяманча), Кямран Новрузов (бас-тар), Айсу Садыгова (канон), Амиль Мустафаев (нагара), Мирага Муртузов (балабан). Как и на прошлых концертах, зрители овациями встретили выступление артистов.

Баяты-Шираз - один из семи основных ладов азербайджанского мугама. Название связано с названием города Шираз в Иране. По характеру представляет собой лирический мугам и известен на Востоке как «аруси мугам» («невеста мугамов»). Немало азербайджанских народных песен и танцевальных мелодий основано на Баяты-Шираз. Композитором Сеидом Рустамовым выполнена запись и обработка мугама. В 1952 году Сулейман Алескеров написал симфонический мугам «Баяты-Шираз», а в 1971 году Фикрет Амиров создал другой симфонический мугам - «Гюлюстан-Баяты Шираз». Существует хореографический мугам «Баяты-шираз» Назима Аливердибекова.

Следующий концерт в рамках проекта “Вечера мугама” состоится 30 июня и будет посвящен Шуштер, Хумаюн.

Приобрести билеты можно в кассах города, центрах Службы Asan и на сайте iticket.az.

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Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

(Автор: Вугар Иманов)