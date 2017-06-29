Прогноз погоды на завтра

2017-06-29 13:25 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно. Ночью и утром возможны дожди, грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 29-34, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем – 55-60%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардякана, Шувелана – 23-24, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26 градусов.

В районах Азербайджана возможны грозы, дожди. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 30-35, в горах ночью 12-17, днем 17-22 градуса тепла.