SOCAR получила лицензию на торговлю природным газом в Украине

2017-06-29 13:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала ООО "Торговый дом "Сокар Украина" ("дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) и ООО "Газтрон-Украина" лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины, сообщает в четверг агентство OilNews.

Соответствующее решение было принято на заседании 29 июня.

Согласно законодательству, с 1 июля ПАО "Укртрансгаз" не сможет принимать заявки на транспортировку газа (номинации/номинации/реноминации) от компаний, не имеющих лицензию НКРЭКУ.

На сегодняшний день такие лицензии имеют 239 компаний.

SOCAR в Украине представлена дочерней компанией SOCAR Energy Ukraine, а также владеет сетью из 60 АЗС.

(Автор: Максим Цурков)

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