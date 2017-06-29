МИД Чехии опроверг сообщения армянских СМИ

2017-06-29 13:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- МИД Чехии опроверг сообщения армянских СМИ, которые ранее писали о якобы антиазербайджанских заявлениях со стороны посла Чехии в Армении Петра Микиска.

Как сообщила Trend заместитель пресс-секретаря МИД Чехии Ирена Валентова, посол Чехии в Армении Петр Микиска участвовал в пресс-конференции, организованной «Национальным пресс-клубом» в Ереване.

«Можно утверждать, что доклад пресс-конференции не был одобрен послом, и в нем содержатся заявления, которые посол Микиска не делал», - сказала Валентова.

Пресс-секретарь также сообщила, что после этого заседания, посол Азербайджана в Чехии был принят в МИД Чехии.

«С учетом вышеизложенного разъяснения, обе стороны рассматривают этот вопрос как разрешенный», - сказала зампресс-секретаря МИД.

Ранее армянские СМИ сообщили, что посол Чехии в Ереване, якобы выступил с антиазербайджанскими высказываниями в связи с объявлением Азербайджаном в международный розыск ряда депутатов Европарламента, в числе которых и чешский политик.

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал Trend, что если действительно, эти высказывания принадлежат послу Чехии, то это противоречит законам, нормам и принципам международного права.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova