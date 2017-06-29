В Баку трагически погибла модель – ФОТО

2017-06-29 13:49 | www.oxu.az | 3

В Баку трагически погибла молодая девушка, участница интернет-конкурса Miss Lafarella Гюнель Мирзоева. Информацию об этом сообщили знакомые Гюнель в социальной сети Facebook.

Как передает Oxu.Az, одна из подруг девушки рассказала 1news.az, что она не умела плавать.

«Это был «дикий» пляж, куда люди в основном приезжают с дач. Там это и случилось», - рассказала наша собеседница.

В то же время официальной информации о смерти девушки на данный момент от соответствующих органов не поступало.

«Я до сих пор не могу поверить, что это правда. Я не могу поверить в то, что тебя больше нет! Наша веселая, самая жизнерадостная девочка. Ты так любила жизнь, ты строила планы, ты всегда смеялась. Самая внимательная и отзывчивая, сумасшедшая Девочка! Сколько дней мы плачем и даже надеемся, что ты просто решила подшутить над нами и сейчас позвонишь и скажешь, что с тобой все в порядке... Ты недостойна такой смерти! Ты должна была жить и так же радоваться жизни. Не хочу верить!!! Пишу это, чтобы все за тебя молились, за твою добрейшую душу! Ты ушла от нас в такой месяц, в такой День... Не хочу говорить прощай, так как ты всегда будешь жить в моем сердце... Наша любимая Гюнелька», - пишет подруга девушки Наиля Султанова

«Ну, как же так?!! Ну почему тебя не спасли, ну почему тебе не оказали помощь?!! Я не верю! Не хочу думать об этом! Боже, как жалко! Гюнелька вечно в нашей памяти», - написал пользователь соцсети Имран Дадашев.

Пользователи соцсети, знакомые Гюнель, как причину смерти указали утопление.

Отметим, что тело девушки было найдено на берегу в четверг, 29 июня.

Э.А.

