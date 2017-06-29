По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой начинаются работы по реконструкции в Бакинском зоопарке (ФОТО)

2017-06-29 13:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Бакинском зоологическом парке, действующем уже более 80 лет, начинаются работы по реконструкции и восстановлению.

Отметим, что в связи с ремонтом Бакинского зоопарка Лейле Алиевой, отличающейся деятельностью по защите окружающей среды и животных, были направлены многочисленные обращения от жителей города.

Лейла Алиева, еще раз посетив Бакинской зоопарк 28 июня, ознакомилась там с существующей ситуацией и работами, которые предстоит проделать.

В рамках ремонтно-восстановительных работ, которые будут осуществлены, предусматривается расширение территории зоопарка, ее превращение в более удобное для посетителей место, улучшение условий содержания животных и сдача в эксплуатацию на территории различных развлекательных объектов.

В результате работ по реконструкции территория зоопарка будет расширена вдвое.

Для обеспечения обитания животных в зоопарке в условиях, более близких к естественным условиям их обитания, а также организации удобного и приятного посещения зоопарка жителями и гостями города здесь будут созданы более естественная среда, а также современный дизайн.

Зоопарк станет местом, где лица с ограниченными физическими возможностями и посетители всех возрастных групп смогут отдохнуть и ознакомиться с новой для них информацией. Специалисты с международным опытом проведут тренинги для сотрудников зоопарка.

Животные будут содержаться в условиях, соответствующим стандартам EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов).

Вольеры, где содержатся животные, будут изготовлены с учетом нужд, присущих каждому виду, и их площадь будет расширена.

Посетители смогут наблюдать за естественным поведением животных, на основании просветительских табло и материалов получат подробную информацию о содержащихся здесь различных животных.

Зоопарк превратится в Центр образования, исследований и консервации для целевых групп, где они могут получить информацию о животных и природной экосистеме, в частности редкой природе Азербайджана.

В деятельности зоопарка особое значение будет придаваться программам, направленным на повышение знаний о природе и ее охране у детей и молодежи.

В зоопарке будут функционировать любимый уголок (pet farm) для детей, состоящий из домашних животных, и дом для бабочек.

Планируется также строительство особой карантинной зоны и реабилитационного центра для раненых и больных животных.

Также с целью повышения эффективности деятельности зоопарка и совершенствования связей с общественностью будет создана новая интернет-страница.

Бакинский зоопарк, более 80 лет служащий жителям Баку и гостям города, после работ по реконструкции приглашает каждого оказать поддержку, следя за деятельностью зоопарка в социальных сетях, на веб-странице и в прессе, стать свидетелем того, как он становится пространством встречи людей, природы и животных.

(Текст: Кямаля Сеидова)