Азербайджан и Венгрия намерены повысить уровень экономсотрудничества

2017-06-29 13:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия намерены поднять на более высокий уровень сотрудничество во всех сферах. Перспективы сотрудничества двух стран в политической, экономической и других сферах обсудит глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время официального визита в Венгрию, который намечен на конец июля, сообщил в четверг Trend дипломатический источник.

В ходе встреч с официальными лицами Венгрии планируется обсудить вопросы организации визитов на высоком уровне осенью этого года.

Основные направления экономического сотрудничества двух стран и наиболее перспективные сектора были определены во время визита в Баку премьера-министра Венгрии Виктора Орбана в марте 2016 года. В числе таких направлений - развитие инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, водного хозяйства, ИКТ, туризма. В ходе визита был подписан ряд соглашений между предприятиями, в числе которых соглашение по технологии защиты различных объектов, соглашение о создании электронной парковочной системы и других платежных систем, а также соглашения в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В южно-кавказском регионе у Венгрии самые высокие показатели по товарообороту с Азербайджаном, а точнее товарооборот с Азербайджаном составляет более половины товарооборота Венгрии со странами региона.

Венгрия также предлагает Азербайджану новые технологии для электронной оплаты проезда в транспорте, внедрения электронных систем в сферах сельхозпроизводства, градоуправления, электроснабжения и водного хозяйства.

(Автор: Себа Агаева)