SOCAR Ukraine получила лицензию на поставки газа

2017-06-29 13:48 | www.apa.az | 4

Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины выдала ООО «Торговый дом SOCAR Ukraine» лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на OilNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии. Согласно законодательству, с 1 июля ПАО «Укртрансгаз» не сможет принимать заявки на транспортировку газа от компаний, не имеющих лицензию. На сегодняшний день такие лицензии имеют 239 компаний. Наряду с SOCAR Ukraine, лицензию на торговлю природным газом получила компания «Газтрон-Украина».