Голубь прервал матч квалификации Уимблдона – ВИДЕО

2017-06-29 13:58 | www.oxu.az | 3

Матч квалификации Уимблдона между японкой Мию Като и француженкой Амандин Эссе был прерван, когда на корт прилетел голубь.

Как передает Oxu.Az, видео было опубликовано на YouTube-канале Wimbledon.

Игра была прервана и не возобновлялась, пока птица не покинула корт. Голубя пытались прогнать теннисистки и бол-бои, но он оставался на корте в течение минуты.

Встреча между Като и Эссе прошла в среду и завершилась победой японки со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Уимблдон – третий турнир Большого шлема в сезоне. В 2017 году он пройдет с 3 по 16 июля. Его призовой фонд составит 31,6 миллиона фунтов (40,8 миллиона долларов).

Н.О.