В пятницу в Баку будет ветрено

2017-06-29 13:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу местами ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами возможны грозовые дожди. Умеренный северо-западный ветер днем усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 29-34, в Баку ночью – 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится от 753 до 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 55-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 23-24, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана в отдельных местах временами ожидаются грозовые дожди, местами прогнозируются ливневые дожди, которые к вечеру прекратятся. Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью 18-23, днем 30-35, в горах ночью 12-17, днем 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)