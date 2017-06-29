Улицы Баку заполнят музыканты - грандиозный праздник Fête de la Musique (программа)

2017-06-29 13:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Праздник музыки с тридцатилетней историей, вышедший за национальные границы и отмечаемый более чем в 120 странах, будет отмечен грандиозным концертом в различных частях Баку 1 июля, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Проект реализуется посольством Франции в Азербайджане и Французским институтом в Баку совместно с Центром Современного Иcкусства YARAT, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Национальным бюро по пропаганде туризма при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.

Музыканты-профессионалы и любители заполнят улицы города в день Fête de la Musique. Открытый для участия всем желающим музыкантам, как профессионалам, так и любителям, праздник музыки демонстрирует всю полноту и разнообразие направлений и приобщает зрителей любых возрастов и социальных категорий ко всем существующим музыкальным формам самовыражения.

Программа:

Центр Современного Иcкусства YARAT, в 16:00: выступят Вафа Гадирова (вокал), Талех Гахраманов (гитара), Айдан Юсупзаде (пианино) и Les Gamins.

Paris Bistro, в 18:00: выступят Али Ибрагимзаде, Милан Мамедов, Альбина и Ахмедовски трио - Бабек Ахмедовски (гитара/синтезатор), Хидаят Ахмад (басс/ударные инструменты), Мухаммед Латифли (басс/синтезатор)

Ичери шехер, перед галереей YAY, в 20:00: выступят Les Gardiens du Silence, Ильхама Бабаева (гитара), Лина Ошимара (вокал), Вячеслав Лизунов (лютня/гитара), Хаял Нитянанда (мриданга), группа "Тодо" - Тахмина Векилова (вокал), Эльнур Фаттахов (гитара), Орхан Керимли (гитара и хор), Гусейн Али (басс), Заур Али (синтезатор), Рза Джамал (кахон)

Hard Rock Café, в 22:00: выступят группа Radio&Video, Роман Шульга (вокал и гитара), Мишель Хоп (вокал), Закир Гасымов (гитара) Дмитрий Тур (ударник/басс), Андрей Кудинов (басс)

(Автор: Вугар Иманов)