Впервые в Баку пройдет международная выставка подарков

2017-06-29 14:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Каждый из нас любит получать подарки. Что может быть лучше, чем открыть красивую коробку или заглянуть в подарочный пакет и обнаружить там приятный сюрприз? Однако некоторые любят дарить подарки гораздо больше, чем получать их: им доставляет невероятное удовольствие процесс выбора подарка, его упаковки и, конечно же, передачи тому, ради кого всё и затевалось. Для таких людей любой праздник - это повод проявить свою любовь к близким, вложив всю душу в презент.

Впервые в Баку с 27 по 28 октября в Boulevard Hotel Baku пройдет первая Азербайджанская международная выставка подарков GIFT FAIR 2017, организованная Caspian Event Organisers (CEO).

Выставка GIFT FAIR станет своего рода витриной индустрии подарков, предлагая широкий выбор всех видов подарков, как vip уровня, так и предназначенных для дарения любимым и друзьям, товаров и услуг для организации и проведения торжеств, предметов интерьерного дизайна и многое другое.

(Автор: Вугар Иманов)